أجواء ماطرة في الجهة الغربية من المملكة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
