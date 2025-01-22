أجواء ماطرة وليالي باردة على الأردنيين حتى الجمعة

الوكيل الإخباري- أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حيث تشهد المملكة اجواء ماطرة وغير مستقرة حتى يوم الجمعة . اضافة اعلان





الأربعاء: تشهد المملكة حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، فيما تكون الأجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتتكاثر الغيوم تدريجيًا مع ساعات الظهر، حيث يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر على مناطق متفرقة، خاصة في جنوب المملكة.



وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا، وتتحول ليلًا إلى غربية معتدلة.



وحذرت من خطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية خلال النهار.



الخميس: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع زخات مطر، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا. وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من الجنوب الغربي.

ليلًا: تضعف فرص الهطول، مع أجواء باردة وغائمة جزئيًا. ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية في ساعات الليل المتأخرة.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات، وخطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة.



الجمعة: تبقى فرصة ضعيفة للأمطار صباحًا، وتستمر الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في غرب المناطق الشمالية والوسطى.



ليلًا: يكون الطقس باردًا مع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة الجنوبية، خلال ساعات الليل المتأخرة.



وحذرت الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات والسهول، وخطر انزلاق المركبات على الطرقات المبتلة.



السبت: تنحسر فرص الأمطار وتشهد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة.



ليلًا: تبقى الأجواء باردة مع ظهور غيوم منخفضة، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت الأرصاد السبت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات والسهول.