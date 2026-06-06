السبت 2026-06-06 08:24 ص

أجواء مستقرة ونهار صيفي معتدل في أغلب المحافظات

أجواء مستقرة ونهار صيفي معتدل في أغلب المحافظات
أجواء مستقرة ونهار صيفي معتدل في أغلب المحافظات
 
السبت، 06-06-2026 08:07 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس، السبت، صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 29 و20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 و18، وفي المرتفعات الشمالية 25 و15، وفي مرتفعات الشراة 26 و16، وفي مناطق البادية 33 و18، وفي مناطق السهول 30 و19، وفي الأغوار الشمالية 37 و20، وفي الأغوار الجنوبية 39 و24، وفي البحر الميت 38 و23، وفي خليج العقبة 39 و24 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الثلاثاء صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.
 
 


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