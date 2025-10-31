أجواء معتدلة اليوم وغدا بوجه عام

08:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752028 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، ومائلة قليلا للحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة في أغلب المناطق، ومائلة قليلا للحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 29 - 13، وفي مناطق السهول 28 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 24، وفي البحر الميت 32 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 22 درجة مئوية.

