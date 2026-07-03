أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وتكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.

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