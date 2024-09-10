أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

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