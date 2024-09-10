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أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 07:12 ص

الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
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