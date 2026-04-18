أجواء مغبرة وأمطار طينية اليوم وتباين على درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق لا سيما المناطق الصحراوية.
كما يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس غائما جزئياً ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة لا سيما في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.
اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 24 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 8 ، وفي مرتفعات الشراة 19 - 9 ، وفي مناطق البادية 25 - 12، وفي مناطق السهول 24 - 13 ، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 35- 24 ، وفي البحر الميت 33- 21 ، وفي خليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.
