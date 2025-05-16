أجواء مغبرة وجافة وحارّة تؤثر على المملكة في هذا الموعد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق يوم غد السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة وجافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويتراجع الأحد، تدريجيا تأثير الكتلة الهوائية الحارة، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الاثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 18، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 34 - 22، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 29، وفي البحر الميت 39 - 28، وفي خليج العقبة 39 - 28 درجة مئوية.
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