أجواء مغبرة ورياح قوية تضرب المملكة وتحذيرات هامة للمواطنين

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء مغبرة في العديد من المناطق، لا سيما في جنوب وشرق المملكة.





ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



ويتوقع هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها (50-60) كم/ساعة.



وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء النهار بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً على الطرق الخارجية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ناصحة المواطنين الذين يعانون من الربو والحساسية أخذ الحيطة والحذر.



ويطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمساً ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



أما الاثنين، فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمساً ومعتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، ودافئاً في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خصوصاً في مناطق البادية.



ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لتعود الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 6، وفي مناطق البادية 19 - 4، وفي مناطق السهول 17 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.

