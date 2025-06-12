أطول نهار في 2025 يقترب .. تعرف على موعد الانقلاب الصيفي

11:42 ص

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الوكيل الإخباري- قال الخبير الفلكي، زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عماد مجاهد، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام سيصادف السبت 21 حزيران الحالي، حيث ستكون الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبًا، وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس خلال العام، وذلك في تمام الساعة 5 و42 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي. اضافة اعلان





وأضاف أن الشمس ستشرق يوم الانقلاب الصيفي في تمام الساعة 5 و24 دقيقة صباحًا من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها 61 درجة و44 دقيقة و31 ثانية، ثم تغيب في نفس اليوم في أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 298 درجة و46 دقيقة و8 ثوانٍ، وذلك في تمام الساعة 7 و53 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول النهار 14 ساعة و29 دقيقة، وهو أطول نهار خلال العام، بينما يكون طول الليل 9 ساعات و31 دقيقة، وهي أقصر ليلة خلال العام، لذلك يكون طول فصل الربيع الحالي 93 يومًا، بينما يصل طول فصل الصيف الذي يبدأ اليوم 94 يومًا.



ويتميز يوم الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بالحرارة الشديدة نتيجة تعامد زاوية سقوط أشعة الشمس تقريبًا على مناطق شمال خط الاستواء، بينما يسود العكس تمامًا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث يبدأ عندهم فصل الشتاء، ويكون النهار أقصر ما يمكن، والليل أطول ما يمكن.



ويستمر الظلام الدائم عند القطب الجنوبي، حيث لا تشرق الشمس هناك على الإطلاق، بينما تظهر الشمس بشكل دائم في السماء في القطب الشمالي، حيث لا تغيب الشمس هناك حتى موعد الاعتدال الخريفي الذي يبدأ في أيلول المقبل.



وبعد الانقلاب الصيفي ستعود الشمس في حركتها الظاهرية نحو جنوب مدار السرطان، ويحدث انخفاض تدريجي في الحرارة حتى تصبح الشمس عامودية على خط الاستواء يوم 23 أيلول المقبل، حيث يتساوى الليل والنهار على الكرة الأرضية ويبدأ الاعتدال الخريفي.