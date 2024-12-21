أقصر نهار وأطول ليل.. بدء مربعانية الشتاء اليوم السبت

الوكيل الإخباري-يبدأ اليوم السبت الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكيًا ومربعانية الشتاء ، وفقًا لما أفادت به الأرصاد الجوية.



ويُسجل يوم الانقلاب الشتوي أقصر نهار وأطول ليل وأطول ظل في الظهيرة على مدار العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



تبلغ عدد ساعات النهار يوم الانقلاب الشتوي 10 ساعات و3 دقائق، بينما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و51 دقيقة.



تُعتبر أيام المربعانية أبرد أيام السنة، والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وحدوث ظواهر جوية حسب الأنظمة الجوية المؤثرة على المملكة، مثل تشكل الصقيع، وتساقط الأمطار أو الثلوج، وحدوث الانجماد.



وكان آخر تساقط للثلوج في المربعانية خلال عام 2021-2022.

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واشارت الارصاد انه خلال اليوم والايام الثلاثة المقبلة تشهد المملكة طقساً مستقراً وبارداً نسبياً خلال النهار في أغلب المناطق، بينما يكون لطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات متفاوتة من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ولا مؤشرات على أمطار .



السبت والأحد ، يستمر الطقس بارداً نسبياً نهاراً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت تتحول إلى جنوبية غربية يوم الأحد.



في ساعات الليل، يكون الطقس بارداً بشكل عام، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة.



ويشهد يوم الاثنين ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، مع استمرار الطقس بارداً نسبياً نهاراً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بينما يعود يوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة.