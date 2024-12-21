أقصر نهار وأطول ليل.. بدء مربعانية الشتاء اليوم السبت

ويُسجل يوم الانقلاب الشتوي أقصر نهار وأطول ليل وأطول ظل في الظهيرة على مدار العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
تبلغ عدد ساعات النهار يوم الانقلاب الشتوي 10 ساعات و3 دقائق، بينما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و51 دقيقة.
تُعتبر أيام المربعانية أبرد أيام السنة، والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وحدوث ظواهر جوية حسب الأنظمة الجوية المؤثرة على المملكة، مثل تشكل الصقيع، وتساقط الأمطار أو الثلوج، وحدوث الانجماد.
وكان آخر تساقط للثلوج في المربعانية خلال عام 2021-2022.
السبت والأحد ، يستمر الطقس بارداً نسبياً نهاراً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت تتحول إلى جنوبية غربية يوم الأحد.
في ساعات الليل، يكون الطقس بارداً بشكل عام، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة.
ويشهد
وحذرت الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية ومن احتمال تشكل الصقيع ليلاً في المرتفعات الجبلية والمناطق البادية والسهول.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية غدا السبت (تحذيرات)
-
الأرصاد: مطر ورعد وبرد وريح تؤثر على المملكة تستمر حتى هذا الموعد
-
تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة غدا- تحذيرات
-
طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غداً الجمعة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس
-
مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة
-
صقيع وأمطار وتشكل للضباب.. تطورات الحالة الجوية حتى السبت
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات