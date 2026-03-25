أمطار رعدية غزيرة وبرد في جنوب المملكة وتحذيرات من السيول

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية، بأن صور الرادار الجوي تُظهر تأثر مناطق جنوب المملكة بهطولات مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد.

اضافة اعلان



وبينت الأرصاد وفق موقعها الرسمي، أن الهطولات تتركز في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، إضافة إلى مناطق الأغوار الجنوبية، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.