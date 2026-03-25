الأربعاء 2026-03-25 06:14 م

أمطار رعدية غزيرة وبرد في جنوب المملكة وتحذيرات من السيول

الأربعاء، 25-03-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة الأرصاد الجوية، بأن صور الرادار الجوي تُظهر تأثر مناطق جنوب المملكة بهطولات مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد.

وبينت الأرصاد وفق موقعها الرسمي، أن الهطولات تتركز في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، إضافة إلى مناطق الأغوار الجنوبية، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.


ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه، حفاظاً على سلامتهم.

 
 


أحدث الأخبار

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف

أخبار محلية بلدية معان الكبرى ترفع الجاهزية القصوى وتفعل خطة طوارئ شاملة

أخبار محلية توضيح حكومي حول الدواجن في الأردن

عربي ودولي الجيش اللبناني: سقوط صاروخ إيراني في الأراضي اللبنانية

مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال

أخبار محلية "مصفاة البترول": مخزون الشركة آمن ويغطي الطلب المحلي دون انقطاع

الطقس أمطار رعدية غزيرة وبرد في جنوب المملكة وتحذيرات من السيول

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مدارس تقرر تعطيل دوام الخميس - اسماء "تحديث"

توضيح هام من نقيب المحروقات حول أسعار المشتقات النفطية في الأردن

أخبار محلية نقيب المحروقات: الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات

"أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

أخبار محلية "أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول



 






الأكثر مشاهدة