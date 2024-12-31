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أمطار رعدية وزخات ثلجية اليوم الثلاثاء.. وانحسار المنخفض تدريجياً ليلاً

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 31-12-2024 05:56 ص

الوكيل الإخباري-تستمر المملكة اليوم تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي؛ حيث تكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم المناطق. يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، قد تصحبها العواصف الرعدية وزخات من البرد، مما يؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت.

صباحاً، هناك احتمالية لتساقط زخات ثلجية غير مؤثرة على قمم جبال الشراه، ومع مساء اليوم تضعف فرص الهطول تدريجياً مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذرت الأرصاد من خطر جريان السيول وارتفاع منسوب المياه ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.

أما الأربعاء والخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع أجواء باردة في معظم المناطق وضبابية في الصباح، فيما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ليلاً، تكون أجواء باردة جداً مع توقعات بتشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية والرياح شمالية غربية معتدلة يوم الأربعاء، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الخميس.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب ومن خطر تشكل الصقيع ليلاً فوق المرتفعات الجنوبية وأجزاء من البادية.

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