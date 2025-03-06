أمطار غزيرة الجمعة .. والأرصاد تحذر المواطنين

12:49 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة، حيث يتوقع أن تشهد المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة يوم الجمعة، مع تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أحيانًا مصحوبة بالرعد والبرد في العديد من المناطق. اضافة اعلان





وأوضحت النشرة الجوية أن الرياح ستكون نشطة السرعة، فيما تضعف شدة الهطولات خلال الليل، مع بقاء فرصة لتساقط زخات متفرقة من المطر، قد تكون غزيرة أحيانًا في البادية الشمالية الشرقية.



التحذيرات ليوم الجمعة:



خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

احتمال حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

أما يوم السبت، فترتفع درجات الحرارة قليلًا، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا، واستمرار فرص هطول الأمطار حتى ساعات الظهيرة في البادية الشمالية الشرقية.

وفي يوم الأحد، تشهد المملكة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا، وسط احتمالية لهطول زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الشرقية.

نصائح هامة للسائقين والمواطنين:

الحذر من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

الانتباه لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق الجبلية.

تجنب الاقتراب من مجاري السيول وأماكن تجمع المياه.





