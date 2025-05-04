أمطار غزيرة في البترا وسلطة الإقليم تدعو للحذر

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة البترا، اليوم الاحد، تساقطاً غزيراً للأمطار مع بدء تأثير المنخفض الجوي على مناطق جنوب المملكة، ما أدى إلى تشكّل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وسط انخفاض ملموس في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح.

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ودعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول والأمطار، إضافة إلى ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة والإرشادات الصادرة من ، لضمان السلامة وتفادي أي مخاطر قد تنجم عن الظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.



وأكدت السلطة جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، معلنة عن استقبال ملاحظات المواطنين عبر غرف الطوارئ على الأرقام التالية: