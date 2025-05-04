أمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة- أسماء

08:04 م

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الوكيل الإخباري- تأثرت المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكاثرت كميات الغيوم وهطلت زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، وكانت غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد. اضافة اعلان





وشهدت أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى لفترات قصيرة زخات متقطعة من المطر اصطحبها الرعد.



ونشرت إدارة الأصاد الجوية، مقاطع فيديو لهطول الأمطار في عمان والعقبة والكرك والطفيلة.وتوقعت إدارة الأرصاد أن، تضعف فرص هطول المطر تدريجيا في ساعات الليل، مع بقاء الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 22 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 20 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 8، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6، وفي مناطق البادية 26 - 13، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 18 درجة مئوية.