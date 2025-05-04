الأحد 2025-05-04 09:46 م
 

أمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة- أسماء

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري-   تأثرت المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكاثرت كميات الغيوم وهطلت زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، وكانت غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد.اضافة اعلان


وشهدت أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى لفترات قصيرة زخات متقطعة من المطر اصطحبها الرعد.

ونشرت إدارة الأصاد الجوية، مقاطع فيديو لهطول الأمطار في عمان والعقبة والكرك والطفيلة.وتوقعت إدارة الأرصاد أن، تضعف فرص هطول المطر تدريجيا في ساعات الليل، مع بقاء الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 22 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 20 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 8، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6، وفي مناطق البادية 26 - 13، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 18 درجة مئوية.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين جريحان في قصف خيمة نازحين شرق خان يونس

الامن العام

أخبار محلية الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا

غزة

أخبار محلية "الهيئة الخيرية الهاشمية": مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: نحن والعالم بأسره مهددون من الحوثيين

ارشيفية

أخبار محلية نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك

أمين عام وزارة الثقافة نضال العياصرة

أخبار محلية تعيين نضال العياصرة أمينا عاما لوزارة الثقافة

ناصر الشريدة

أخبار محلية الشريدة أميناً لسجل الجمعيات

أرشيفية

الطقس أمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة- أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة