 
الثلاثاء 2024-11-19 09:49 ص
 

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط للبرد على مناطق شمال الأردن (تحذيرات)

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 05:53 ص

الوكيل الإخباري-  تكون الأجواء اليوم  الثلاثاء مائلة للبرودة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وأضافت أنه قد تكون الهطولات المطرية غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد، خاصة في شمال المملكة. ومن المتوقع أن تمتد الأمطار تدريجيًا مع ساعات الظهيرة إلى أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.


وليلاً تكون الأجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا في معظم المناطق، مع استمرار فرصة هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة. وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 
gnews

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