أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط للبرد على مناطق شمال الأردن (تحذيرات)

وأضافت أنه قد تكون الهطولات المطرية غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد، خاصة في شمال المملكة. ومن المتوقع أن تمتد الأمطار تدريجيًا مع ساعات الظهيرة إلى أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.
وليلاً تكون الأجواء غائمة جزئيًا وباردة نسبيًا في معظم المناطق، مع استمرار فرصة هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة. وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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