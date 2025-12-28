أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الأحد

وحذّرت الأرصاد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية بما فيها منطقة البحر الميت، إضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والضباب والغيوم المنخفضة، والتنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
