أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول الأحد

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة بمشيئة الله ستبقى يوم الأحد تحت تاثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض جوي، حيث يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق، مع توقع هطول أمطار غزيرة أحيانًا خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

كما تنشط الرياح الغربية لتصل هباتها أحيانًا إلى ما بين 50–60 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، على أن تضعف شدة الأمطار تدريجيًا خلال ساعات المساء والليل.