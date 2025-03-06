أمطار غزيرة وغيوم ركامية و هطول للبرد في هذه المناطق

07:05 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/722919 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يزداد اليوم الخميس تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة؛ ويتوقع أن تزداد كميات الغيوم الركامية الماطرة وتهطل زخات من المطر في جنوب المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تصبح الهطولات أكثر انتشارًا لتشمل مناطق مختلفة من المملكة، ولا سيما في وسطها وشرقها. اضافة اعلان





وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا، ويصحبها الرعد وهطول البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للغبار، ولا سيما في المناطق الصحراوية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية، بما فيها العقبة والمناطق الوسطى والشرقية، ومن خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، ولا سيما في المناطق الصحراوية.



وتنخفض يوم غدٍ الجمعة درجات الحرارة قليلًا، ويستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتهطل بإذن الله زخات من المطر في أماكن عدة من المملكة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وهطول البرد. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، تنشط على فترات.



وترتفع يوم السبت درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات من المطر في البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في مناطق البادية.



ويطرأ يوم الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 17 - 9، وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 15، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.