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أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد- تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 14-12-2024 10:50 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن الأجواء المستقرة ستستمر في المملكة حتى نهاية الثلث الثاني من شهر كانون الأول، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، يصاحبه رياح شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة، مع احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية، خاصة في المناطق الجنوبية والبادية.اضافة اعلان


وأشار آل خطاب إلى أن التحليلات الجوية تشير إلى احتمالية عودة الأمطار في الثلث الأخير من الشهر مع بداية مربعانية الشتاء، التي تبدأ في 21 كانون الأول، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة حالات جوية ماطرة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها مع اقترابها.

وأوضح آل خطاب: على الرغم من تأخر الأمطار، لا يمكن الحكم على الموسم المطري الآن، حيث يستمر الموسم حتى النصف الأول من شهر أيار. نأمل أن تحمل الفترات القادمة المزيد من الخير.
 
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