أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان درجات الحراة تنخفض الجمعة وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول.