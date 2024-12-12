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أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-12-2024 06:35 م

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية ان درجات الحراة تنخفض  الجمعة وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول.


كما حذرت من  خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق قمم الجبال العالية ومناطق البادية.

 
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