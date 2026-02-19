أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
