الخميس 2026-02-19 09:24 ص

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

في أول أيام شهر رمضان
تعبيرية
 
الخميس، 19-02-2026 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الخميس، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة لفترة قصيرة في ساعات الصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.اضافة اعلان


وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
 
 


