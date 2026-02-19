أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

07:30 ص

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الخميس، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة لفترة قصيرة في ساعات الصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. اضافة اعلان





وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.





