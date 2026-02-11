الأربعاء 2026-02-11 08:40 ص

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الاربعاء

امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-02-2026 06:17 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ، الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطل زخات مطر خفيفة في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

طب وصحة إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

اقتصاد محلي المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

أفادت الجريدة الرسمية بتركيا بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في تعديل وزاري محدود الاربعاء، حيث تولى المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك منصب وزير العدل خلفا ليلماز تونج.

عربي ودولي أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

عربي ودولي أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

غوغل

تكنولوجيا غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

عربي ودولي زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

كندا

عربي ودولي 9 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل غربي كندا

الذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا



 






الأكثر مشاهدة