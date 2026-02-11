أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الاربعاء

06:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763949 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يطرأ، الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطل زخات مطر خفيفة في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

تم نسخ الرابط





