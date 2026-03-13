الجمعة 2026-03-13 12:51 م

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الجمعة

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الخميس
تعبيرية
 
الجمعة، 13-03-2026 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا مع ساعات المساء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر فى أماكن متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية ومثيرة للغبار.اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، خاصة في مناطق البادية، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي، والانتباه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 10، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب قال خلال مكالمة مع مجموعة السبع إن إيران على وشك الاستسلام

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

أخبار محلية الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"

سبائك ذهبية

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة

أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

عربي ودولي أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان

مضخات النفط

عربي ودولي أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط لشركائها في الحقول البرية في آذار

وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا

أخبار محلية وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا



 






الأكثر مشاهدة