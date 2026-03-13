أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الجمعة

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، خاصة في مناطق البادية، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي، والانتباه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9، وفي مرتفعات الشراة 16 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 10، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 28 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 28 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.
