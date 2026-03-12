أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وهنالك فرصة لهطول أمطار خفيفة ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية. وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار ،لا سيما في مناطق البادية تتحول مساءً إلى شمالية غربية.