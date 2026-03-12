أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الخميس

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، لا سيما في مناطق البادية، داعية المواطنين الى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.
