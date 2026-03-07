السبت 2026-03-07 01:14 م

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري-   تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة نهار السبت، وتنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطل زخات مطر خفيفة في أجزاء محدودة من شمال ووسط وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وفي ساعات الليل، يكون الطقس باردا جدا في المرتفعات الجبلية، وبارد في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت إدارة الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الفجر في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، كما نبهت من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطلا مطريا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 16 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 14 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 1، وفي مرتفعات الشراة 13 - 0، وفي مناطق البادية 18 - 2، وفي مناطق السهول 16 - 3، وفي الأغوار الشمالية 22 - 5، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 10، وفي البحر الميت 22 - 8، وفي خليج العقبة 23 - 9 درجة مئوية.
 
 


