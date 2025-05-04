أمطار مرتقبة في المملكة خلال الساعات القادمة في هذه المناطق

ووفقًا للتقرير الصادر عن رائد رافد آل خطاب، مدير إدارة الأرصاد الجوية، قد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، كما تشمل بعض المناطق الشمالية والوسطى زخات متقطعة لفترات قصيرة.
كما حذرت الأرصاد من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وانعدام مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
أما يوم الاثنين، فيستمر الطقس غائمًا جزئيًا مع فرص لزخات خفيفة من المطر حتى ساعات العصر، خاصة في شمال ووسط المملكة، بينما يتوقع استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
-
أخبار متعلقة
-
أمطار وسحب رعدية فوق سماء المملكة تؤثر على هذه المناطق الأحد والاثنين
-
حالة عدم استقرار جوي وامطار في هذه المناطق الاحد- تحذيرات
-
الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية بهذا الموعد
-
الارصاد : طقس معتدل اليوم
-
زخات من الأمطار خلال الأيام القادمة في هذه المناطق
-
عودة الأمطار الرعدية لمدة يومين على هذه المناطق الأسبوع المقبل
-
عاجل تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة
-
انخفاض ملموس على درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة اليوم في عدة مناطق