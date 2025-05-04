أمطار مرتقبة في المملكة خلال الساعات القادمة في هذه المناطق

12:20 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر تدريجيًا اعتبارًا من ساعات اليوم الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يُتوقع أن تتكاثر كميات الغيوم في سماء المملكة وتبدأ زخات متفرقة من الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية، بما في ذلك مدينة العقبة. اضافة اعلان





ووفقًا للتقرير الصادر عن رائد رافد آل خطاب، مدير إدارة الأرصاد الجوية، قد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، كما تشمل بعض المناطق الشمالية والوسطى زخات متقطعة لفترات قصيرة.



كما حذرت الأرصاد من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وانعدام مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.



أما يوم الاثنين، فيستمر الطقس غائمًا جزئيًا مع فرص لزخات خفيفة من المطر حتى ساعات العصر، خاصة في شمال ووسط المملكة، بينما يتوقع استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

