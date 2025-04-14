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أمطار نيسان.. ذهب يهطل من السماء الاثنين والثلاثاء وأجواء دافئة نهاية الأسبوع

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تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 06:56 ص

الوكيل الإخباري-  تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيًا الى غائم احيانا في اغلب المناطق، فيما يكون معتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيًا، وباردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويستقر الطقس الأربعاء، وترتفع درجات الحرارة قليلاً؛ ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 - 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 15 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4،وفي مناطق البادية 20 - 8, وفي مناطق السهول 17 - 9، وفي الأغوار الشمالية 24 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 18، وفي البحر الميت 25 - 17، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.

 
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