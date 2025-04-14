أمطار نيسان.. ذهب يهطل من السماء الاثنين والثلاثاء وأجواء دافئة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيًا الى غائم احيانا في اغلب المناطق، فيما يكون معتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.



وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان