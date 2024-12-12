أمطار وتشكل للصقيع.. تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على الأردن

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية بعد فترة سجلت فيها درجات الحرارة مستويات أعلى من الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام. اضافة اعلان





ووفقاً لتحليل النماذج العددية ومحاكاة الغلاف الجوي، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً، ما يؤدي إلى أجواء خريفية باردة نسبياً نهاراً وباردة بشكل واضح ليلاً، مع تشكل الصقيع في بعض المناطق الجبلية والبادية خلال ساعات الليل المتأخرة.



الخميس ، تشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً لتصبح الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر ليلاً في أقصى شمال المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



الجمعة ، يشهد الطقس انخفاضاً إضافياً على درجات الحرارة. تكون الأجواء باردة نسبياً نهاراً وغائمة جزئياً مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة صباحاً في شمال ووسط المملكة، فيما تنخفض الحرارة بشكل ملموس ليلاً مع فرصة لزخات مطر خفيفة في المناطق الجنوبية الغربية.



السبت والأحد ، تستمر الأجواء باردة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً في معظم المناطق، مع تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة الجنوبية، ومناطق البادية. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة يوم السبت، بينما تظهر على ارتفاعات عالية يوم الأحد. الرياح تكون شرقية معتدلة السرعة.



وحذرت ادارة الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح والليل المتأخرة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.



وخطر تشكل الصقيع ليلاً في المرتفعات الجبلية العالية والبادية، ما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات وتدفئة الماشية.



