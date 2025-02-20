إدارة الأرصاد تدعو لتوخي الحذر ومتابعة التحديثات الجوية

وحذرت الإدارة في نشرتها المحدثة الخميس، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الخميس، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية ومن خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة الهطولات المتوقعة وشدة سرعة الرياح التي قد تؤثر على المركبات والمنشآت المؤقتة ومن خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار تحديثات دورية حول تطورات موجة "الجلمود" القطبية.
ولفتت إلى أن الأردن سيتأثر خلال الأيام المقبلة بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي، أُطلق عليها اسم "موجة الجلمود" التي ستؤدي إلى انخفاض حاد بدرجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة مصحوبة بأمطار وثلوج ورياح قوية في مختلف المناطق.
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