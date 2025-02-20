إدارة الأرصاد تدعو لتوخي الحذر ومتابعة التحديثات الجوية

الوكيل الإخباري- دعت إدارة الأرصاد الجوية إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تدني الرؤية والانزلاقات المحتملة، ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر عبر القنوات الرسمية.

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وحذرت الإدارة في نشرتها المحدثة الخميس، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، الخميس، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية ومن خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة الهطولات المتوقعة وشدة سرعة الرياح التي قد تؤثر على المركبات والمنشآت المؤقتة ومن خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة خاصة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار تحديثات دورية حول تطورات موجة "الجلمود" القطبية.