إلى عشاق الصيف.. كتلة هوائية حارّة تؤثر على الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة الاثنين، يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء، ليستمر الطقس معتدلًا حتى الخميس.

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من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 6-7 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس حارًا وجافًا بوجه عام، مع ظهور بعض السحب العالية، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وتدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.



الثلاثاء، تفيد إدارة الأرصاد الجوية بانحسار تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.



ليلاً، يميل الطقس إلى البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ويكون لطيفًا في باقي المناطق.



الأربعاء، تتوقع إدارة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في معظم مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في بعض المناطق.