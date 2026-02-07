السبت 2026-02-07 10:53 ص

إليكم تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة
 
السبت، 07-02-2026 08:09 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتنخفض الاثنين، درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

أما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 8، وفي مرتفعات الشراة 14 - 7، وفي مناطق البادية 19 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 22 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 15، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.
 
 


