إليك تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت .. والأرصاد تحذر

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يطرأ يوم غدٍ السبت ارتفاع على درجات الحرارة، مع أجواء مستقرة وباردة نسبيًا في معظم مناطق المملكة، في حين تكون دافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، ورياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.





وبحسب التقرير، يكون الطقس ليلًا باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت الإدارة من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب، خاصة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.







