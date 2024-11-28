اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس قليلاً مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لهذا الوقت من السنة، لتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمالية ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح بأقصى شمال المملكة. الرياح غربية معتدلة السرعة، وفقاً لما أفادت به الأرصاد.

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وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة. الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه.



وحذرت الأرصاد اليوم الخميس من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية والبادية، وتدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول.



وأكدت الأرصاد أنه من الجمعة إلى الأحد (29/11 - 1/12/2024) تشهد المملكة استقراراً نسبياً في الأحوال الجوية.



وتكون الأجواء خلال النهار في هذه الأيام مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم منخفضة يوم الجمعة في شمال ووسط المملكة، بينما تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً يومي السبت والأحد مع ظهور غيوم عالية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة ومتغيرة الاتجاه.



وحذرت الأرصاد في الأيام القادمة من استمرار احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والحذر من الأجواء الباردة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية والبادية.