ارتفاع الحرارة اليوم وحالة عدم استقرار جوي الأربعاء والخميس

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الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة اليوم الاثنين لتسجِّل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا مثيرة للغبار في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء انخفاضٌ طفيفٌ على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، ولا سيما في المناطق الشرقية.



وتتأثر المملكة يوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاضٌ طفيفٌ آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، ويتوقع -بإذن الله تعالى- هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ويُحتمل أن تكون غزيرة أحيانًا في الأجزاء الشرقية والجنوبية لفترة قصيرة، قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولا سيما في مناطق البادية.



وتبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، ويتوقع -بإذن الله تعالى- هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6، وفي مناطق البادية 24 - 11، وفي مناطق السهول 21 - 9، وفي الأغوار الشمالية 26 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 27 - 14، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.

