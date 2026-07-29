الأربعاء 2026-07-29 07:21 ص

ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأردن وكتلة هوائية حارة الجمعة

ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأردن وكتلة هوائية حارة الجمعة
ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في الأردن وكتلة هوائية حارة الجمعة
 
الأربعاء، 29-07-2026 07:00 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس، الأربعاء، صيفيًا اعتياديًا في أغلب المناطق، وحارًا إلى حار جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في مناطق البادية.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19، وفي مرتفعات الشراة 32 - 18، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 42 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 30، وفي البحر الميت 43 - 29، وفي خليج العقبة 41 - 29 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ليصبح الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء.

أما الجمعة، فتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، ليصبح الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.

ويبقى الطقس السبت حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.
 
 


gnews

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