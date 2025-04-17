ارتفاع جديد على الحرارة وطقس دافئ خلال الأيام الثلاثة المقبلة

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) درجات مئوية؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.
اما الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 10،وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 15 ، وفي الأغوار الشمالية 32 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
أجواء أكثر من رائعة.. لن تشعروا بالبرد حتى السبت المقبل
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء
-
آخر فرصة لهطول الأمطار قبل تحول درجات الحرارة
-
الارصاد الجوية تحذر بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء
-
أمطار نيسان.. ذهب يهطل من السماء الاثنين والثلاثاء وأجواء دافئة نهاية الأسبوع
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين وامطار على هذه المناطق - تحذيرات
-
أجواء غير مستقرة وفرص هطول الأمطار تشمل مناطق واسعة
-
تفاصيل حالة الطقس .. أجواء باردة ليلاً غداً الأحد في هذه المناطق