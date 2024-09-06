ارتفاع جديد على درجات الحرارة .. الأرصاد تنشر الحالة الجوية لـ 3 أيام قادمة

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الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة. اضافة اعلان





حيث يكون الطقس غدًا السبت في النهار معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



أما ليلاً، فالطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



والأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وليلًا، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



والاثنين نهارًا، يستمر الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وليلًا، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.