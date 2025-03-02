ارتفاع على درجات الحرارة الأحد مع أجواء باردة خلال ساعات الليل

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة نهار الأحد، لتصبح حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من السنة، وفق تقرير الأرصاد الجوية.

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ويكون الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليلا؛ يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذّرت الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



الاثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدلا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما قد يثير الغبار في مناطق البادية.