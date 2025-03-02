ارتفاع على درجات الحرارة الأحد مع أجواء باردة خلال ساعات الليل

ويكون الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ليلا؛ يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذّرت الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
الاثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدلا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما قد يثير الغبار في مناطق البادية.
ليلا؛ يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ومغبرا في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
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