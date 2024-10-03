ارتفاع قليل على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الخميس، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة .



ويكون الطقس يومي السبت والأحد، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.