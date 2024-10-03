 
الخميس 2024-10-03 09:17 ص
 

ارتفاع قليل على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الخميس، 03-10-2024 06:45 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الخميس، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة .


ويكون الطقس يومي السبت والأحد، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 14 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13, وفي مناطق البادية 32 - 18, وفي مناطق السهول 28 - 16, وفي الأغوار الشمالية 34 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 24، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الحرم الابراهيمي

فلسطين الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل أربعة مواطنين من الخليل

من المصدر

منوعات شاهد.. "فايروس أردني" يصل إسرائيل

اتتن

أخبار الشركات بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي

طفلان يتلقيان العلاج في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة جراء إصابتهما في غارة إسرائيلية

فلسطين في اليوم الـ363 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

تعبيرية

المرأة والجمال 5 اتّجاهات يجب متابعتها في ربيع وصيف 2025

تعبيرية

منوعات ليبي يصطحب نمره لـ"فاردة" عرسه

كيلو الباذنجان -اسود رفيع- يصل الى 90 قرشا للكيلو قي السوق المركزي

أخبار محلية ارتفاع على سعر الزهرة والباذنجان في السوق المركزي

تعبيرية

أخبار محلية انقطاع جزئي للتيار الكهربائي الأحد القادم في هذه المناطق .. أسماء



 


الأكثر مشاهدة