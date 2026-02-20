ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وغدًا

09:31 ص

ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرةً لغبار خفيف في مناطق البادية.





وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتنخفض درجات الحرارة الأحد بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلةً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ويطرأ الاثنين انخفاضٌ قليلٌ آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، خاصة في شمال ووسط المملكة، وباردة في أغلب المناطق، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19-11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17-10، وفي المرتفعات الشمالية 15-8، وفي مرتفعات الشراة 17-7، وفي مناطق البادية 23-11، وفي مناطق السهول 20-12، وفي الأغوار الشمالية 26-16، وفي الأغوار الجنوبية 28-18، وفي البحر الميت 27-16، وفي خليج العقبة 27-17 درجة مئوية.





