ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بالاردن اعتباراً من هذا الموعد

ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً و تكون مثيرة للغبار.
🔺 التحذيرات:
- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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