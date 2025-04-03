ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بالاردن اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الاحد القادم لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً و تكون مثيرة للغبار.