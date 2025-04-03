الخميس 2025-04-03 09:13 م
 

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بالاردن اعتباراً من هذا الموعد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 03-04-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الاحد القادم لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً و تكون مثيرة للغبار.


🔺 التحذيرات:
- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
gnews

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