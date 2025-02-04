استعدوا جيداً ..منخفض قطبي يقترب وتحذير من تطاير الأجسام غير المثبتة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية في اخر تحديثاتها على النشرة الجوية ان المملكة ستتأثر الاربعاء تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليسود طقس بارد وغائم جزئي يتحول الى غائم، وتهطل بإذن الله الامطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا في ساعات المساء والليل الى أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطارغزيرة على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة.

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والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى (70كم/الساعة) وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



اما يوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، و توالي درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس بارد جداً وغائم وماطر في اغلب المناطق ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في ساعات الفجر والصباح الصباح الباكر، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر فوق قمم الجبال العالية لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض المناطق (70كم/الساعة) وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات المساء يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجياً.



ويوم الجمعة يكون الطقس غائم جزئي وبارد في اغلب المناطق مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.