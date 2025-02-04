استعدوا جيداً ..منخفض قطبي يقترب وتحذير من تطاير الأجسام غير المثبتة

والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى (70كم/الساعة) وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
اما يوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، و توالي درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس بارد جداً وغائم وماطر في اغلب المناطق ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في ساعات الفجر والصباح الصباح الباكر، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر فوق قمم الجبال العالية لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض المناطق (70كم/الساعة) وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات المساء يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجياً.
ويوم الجمعة يكون الطقس غائم جزئي وبارد في اغلب المناطق مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
،تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في مناطق البادية،تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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