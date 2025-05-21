استعدوا للحرّ غداً .. ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في الأردن

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات ما بعد الظهر، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتنخفض الجمعة، درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويصبح الطقس معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ويكون الطقس يوم السبت، معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 31 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 25، وفي البحر الميت 36 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.