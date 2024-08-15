 
الخميس 2024-08-15 09:50 ص
 


استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وأجواء صيفية عادية الجمعة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم
استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم




 

الخميس، 15-08-2024 06:51 ص

الوكيل الإخباري- يتوقع اليوم الخميس، ان تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


كما ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19 وفي مرتفعات الشراة 32 - 17, وفي مناطق البادية 40 - 22 وفي مناطق السهول 35 - 23, وفي الأغوار الشمالية 41 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.

gnews

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