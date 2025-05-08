استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع وأجواء صيفية بامتياز

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع بعض التفاوتات البسيطة في درجات الحرارة.

اضافة اعلان



يومي الخميس والجمعة، تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، حارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية. تكون الرياح شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خاصة في البادية.



أما خلال الليل، فإن الطقس يكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.