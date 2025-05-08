الخميس 2025-05-08 10:30 ص
 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع وأجواء صيفية بامتياز

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صورة عامة للعاصمة عمان
 
الخميس، 08-05-2025 06:48 ص

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع بعض التفاوتات البسيطة في درجات الحرارة.

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يومي الخميس والجمعة، تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، حارة نسبيا في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية. تكون الرياح شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خاصة في البادية.


أما خلال الليل، فإن الطقس يكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


السبت، ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية. تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء إلى شمالية غربية، والطقس ليلا لطيف إلى دافئ حسب المنطقة.

 
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