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استمرار الأجواء الحارة اليوم وغدا وانخفاض طفيف الثلاثاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان




 

الأحد، 18-08-2024 06:54 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

ويبقى الطقس الأربعاء، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35-24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33-22، وفي المرتفعات الشمالية 31-20، وفي مرتفعات الشراقة 32-19، وفي مناطق البادية 40-23 وفي مناطق السهول 35-24، وفي الأغوار الشمالية 41-27، وفي الأغوار الجنوبية 43-29، وفي البحر الميت 42-28، وفي خليج العقبة 43-29 درجة مئوية

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