استمرار الأجواء الحارة نهاية الأسبوع وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

أما ليلا، أوضحت الأرصاد أن الطقس يكون معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
أما ليلا، فيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
كما جددت الأرصاد تحذيراتها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
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