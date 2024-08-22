استمرار الأجواء الحارة نهاية الأسبوع وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس، يكون الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



أما ليلا، أوضحت الأرصاد أن الطقس يكون معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



في حين يبقى الطقس غدا الجمعة، حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



أما ليلا، فيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.