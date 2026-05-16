استمرار الرياح المثيرة للغبار حتى الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الجوية إلى أن الطقس يكون، السبت، لطيف الحرارة في أغلب مناطق الأردن، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة في مناطق البادية.

وبحسب التوقعات، يكون الطقس خلال ساعات الليل باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 24- 13 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 22- 11 ، وفي المرتفعات الشمالية 19- 8، وفي مرتفعات الشراة 21- 7، وفي مناطق البادية 31 - 12، وفي مناطق السهول 25- 13، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18 ، وفي الأغوار الجنوبية 35- 21 ، وفي البحر الميت 34- 19 ، وفي خليج العقبة 35- 20 درجة مئوية.



ويطرأ، الأحد، ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وخلال الليل، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة قد تثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.



أما الاثنين، فيبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ورياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتراوح سرعتها بين 50-60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



ويكون الطقس ليلاً لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، الثلاثاء، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.