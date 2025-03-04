اضطرابات جوية وأمطار متوقعة في أنحاء المملكة بدءًا من الأربعاء

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الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء باردًا نسبيًا، لا سيما فوق الجبال، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، ولا سيما في المناطق الشرقية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، وتنخفض درجات الحرارة قليلًا، وتهطل - بإذن الله - زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ويُحتمل أن تكون غزيرة أحيانًا، لا سيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة، وقد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار، وخصوصًا في مناطق البادية.



وتبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، ويتوقع - بإذن الله تعالى - هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا في الأجزاء الجنوبية والشرقية، ويصاحبها الرعد وهطول حبات البرد أحيانًا؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار في مناطق البادية.



ويكون الطقس يوم الجمعة غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، ويتوقع - بإذن الله تعالى - هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، لا سيما في جنوب وشرق البلاد، وقد يصحبها الرعد أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 5، وفي مرتفعات الشراة 16 - 4، وفي مناطق البادية 22 - 7، وفي مناطق السهول 19 - 8، وفي الأغوار الشمالية 23 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 27 - 14 درجة مئوية.



